فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعترف باستخدام طائرة بدون طيار لشن اعتداءات على غزة

انطلاق فعاليات مهرجان "الغدير الدولي للإعلام" في بغداد

"صيادو غزة.. لقمة عيش من فم الموت" ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

مصرع أكثر من 1063 شخصا جراء موجة الحر في البرتغال

الاتحاد الأوروبيّ يحظر صادرات الذهب الروسيّة

"المحكمة العسكرية الدائمة" تباشر النظر بقضية مقتل مواطن وطفلة شمال غزة

الضفة الغربية.. "الإسعاف والطوارئ" تعلن العصيان الإداري اعتباراً من اليوم

على خلفية سياسية.. أجهزة السلطة تعتقل المصاب رائد عاشور

طالع أبرزها.. "متابعة العمل الحكومي" تصادق على سلسلة قرارات جديدة

حماس تعزّي مصر بضحايا حادث حافلة الرّكّاب في المنيا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بمشاركة 15 دولة بينهم فلسطين

انطلاق فعاليات مهرجان "الغدير الدولي للإعلام" في بغداد

20 يوليو 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
...
جانب من افتتاح مهرجان الغدير الدولي للإعلام

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام بدورته الـ 13 على أرض معرض بغداد الدولي، بمشاركة 183 مؤسسة إعلامية عربية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الذي سيمتد 7حتى السبت المقبل، عن مشاركة أكثر من 183 مؤسسة إعلامية بينها 113 مؤسسة من خارج العراق و 70 مؤسسة من داخل العراق، وذلك بحضور 300 شخصية فنية وإعلامية من 15 دولة.

وأكد الأمين العام لمهرجان الغدير الدولي للإعلام، مضر البكاء، أهمية البحث نظريًا في صياغة المادة الإعلامية وإتقانها بالشكل الأمثل وتقديمها للجمهور.

وأضاف البكاء في كلمته بافتتاح المؤتمر أن "الأمانة العامة وأمينها العام وعددا من المؤسسات لها الدور البارز في دعم مهرجان الغدير".

وتتضمن فعاليات المهرجان، مشاركة 480 عملا تلفزيونيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل تلفزيوني، و 180 عملاً إذاعيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل إذاعي,

كما ستتنافس 51 وكالة أنباء على جائزة أفضل موقع إخباري، و13 صحيفة ستتنافس على جائزة أفضل صحيفة.

فيما سيشارك 15 عمل ضمن الرسوم المتحركة للمنافسة على جائزة أفضل رسم متحرك.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من: سوريا ولبنان وعمان وتونس واليمن والبحرين وفلسطين وليبيا ومصر والسعودية والكويت والأردن وقطر والإمارات والجزائر، فيما تمثلت الدول الأجنبية بكل من إيران وتركيا وروسيا وأفغانستان وفرنسا وبلغاريا وألمانيا والسويد وسويسرا وهولندا.

وكرم مهرجان الغدير الدولي، شخصيات فنية وإعلامية عراقية وعربية ودولية، من بينها فيصل الياسري وصباح الجزائري، وشذى سالم وباسل الخطيب وعايدة رياض وطارق الدسوقي والفنان الكويتي محمد المنصور والمخرج الايراني محمد رضا شريفي والفنانة الايرانية ليلى بلوكات والفنانة العمانية فخرية بن منصور وسهير عودة وجيني اسبر وسارة القصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #العراق #مهرجان الغدير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة