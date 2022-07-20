انطلاق فعاليات مهرجان "الغدير الدولي للإعلام" في بغداد

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام بدورته الـ 13 على أرض معرض بغداد الدولي، بمشاركة 183 مؤسسة إعلامية عربية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الذي سيمتد 7حتى السبت المقبل، عن مشاركة أكثر من 183 مؤسسة إعلامية بينها 113 مؤسسة من خارج العراق و 70 مؤسسة من داخل العراق، وذلك بحضور 300 شخصية فنية وإعلامية من 15 دولة.

وأكد الأمين العام لمهرجان الغدير الدولي للإعلام، مضر البكاء، أهمية البحث نظريًا في صياغة المادة الإعلامية وإتقانها بالشكل الأمثل وتقديمها للجمهور.

وأضاف البكاء في كلمته بافتتاح المؤتمر أن "الأمانة العامة وأمينها العام وعددا من المؤسسات لها الدور البارز في دعم مهرجان الغدير".

وتتضمن فعاليات المهرجان، مشاركة 480 عملا تلفزيونيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل تلفزيوني، و 180 عملاً إذاعيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل إذاعي,

كما ستتنافس 51 وكالة أنباء على جائزة أفضل موقع إخباري، و13 صحيفة ستتنافس على جائزة أفضل صحيفة.

فيما سيشارك 15 عمل ضمن الرسوم المتحركة للمنافسة على جائزة أفضل رسم متحرك.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من: سوريا ولبنان وعمان وتونس واليمن والبحرين وفلسطين وليبيا ومصر والسعودية والكويت والأردن وقطر والإمارات والجزائر، فيما تمثلت الدول الأجنبية بكل من إيران وتركيا وروسيا وأفغانستان وفرنسا وبلغاريا وألمانيا والسويد وسويسرا وهولندا.

وكرم مهرجان الغدير الدولي، شخصيات فنية وإعلامية عراقية وعربية ودولية، من بينها فيصل الياسري وصباح الجزائري، وشذى سالم وباسل الخطيب وعايدة رياض وطارق الدسوقي والفنان الكويتي محمد المنصور والمخرج الايراني محمد رضا شريفي والفنانة الايرانية ليلى بلوكات والفنانة العمانية فخرية بن منصور وسهير عودة وجيني اسبر وسارة القصير.

المصدر / فلسطين أون لاين