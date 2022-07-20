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مصرع أكثر من 1063 شخصا جراء موجة الحر في البرتغال

20 يوليو 2022 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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موجة الحر في أوروبا تؤدي لمئات الوفيات

لقى أكثر من 1063 شخصا مصرعهم في البرتغال، جراء تبعات موجة الحر القاسية التي تضرب البلاد منذ أكثر من 10 أيام.

وأعلنت مديرية الصحة العامة، وفاة 1063 شخصا في البلاد بسبب موجة الحر خلال الفترة بين 7 و18 يوليو/تموز الجاري، حسبما نقل موقع "البرتغال نيوز" اليوم الأربعاء.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حر شديدة منذ أكثر من أسبوع، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 في بعض المناطق واندلعت حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وقضت الحرائق على عدة عناصر من فرق الإنقاذ والإطفائية، كما أتت على آلاف الهكتارات فيما اضطر عدد كبير من السكان والسياح إلى مغادرة أماكن سكنهم.

المصدر / الأناضول
#أوروبا #البرتغال #موجة الحر

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