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الاتحاد الأوروبيّ يحظر صادرات الذهب الروسيّة

20 يوليو 2022 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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سبائك ذهب في مصنع روسيّ لمعالجة المعادن الثمينة (مواقع التواصل)

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الستّ، التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يجب أن تصادق عليه الحكومات ليتمّ نشره غدا الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.

وقالت الرئاسة التشيكية عبر "تويتر"، "ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع وسدّ الثغرات عند الحاجة".

وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات. كما سيقوم بتجميد أصول بنك سبيربنك الروسي وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء.

وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن "لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر".

ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية "السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية (...) بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".

ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء سبع مصارف روسية.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30 في المئة عليها.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوروبا

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