في ذكرى أسر "أرون".. كتائب القسام تنظم عرضا عسكريا بغزة

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، عرضاً عسكرياً، في مدينة غزة، في الذكرى الثامنة لأسرها الجندي الإسرائيلي شاؤل أرون.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2014، كشفت كتائب القسام، عن تمكنها من أسر الجندي "شاؤول أرون" صاحب الرقم 6092065، وذلك خلال عملية نفذها مقاتلوها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وقتل فيها 14 جندي وأصيب العشرات بينهم قائد لواء جولان.

وفي وقت لاحق، ستنظم حركة حماس في شرق غزة، وكتائب القسام (كتيبة التفاح والدرج)، وقفة جماهيرية، في ميدان فلسطين، بمدينة غزة، في الذكرى الثامنة لأسرى "أرون".

يذكر أن عدداً آخراً من جنود الاحتلال في قبضة القسام، بعد أن كشفت صورة نشرتها الكتائب في وقت سابق تؤكد وجود 4 جنود بحوزتها.

















المصدر / فلسطين أون لاين