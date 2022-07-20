نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، عرضًا عسكريًّا، في مدينة غزة، في الذكرى الثامنة لأسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2014، كشفت كتائب القسام، عن تمكنها من أسر الجندي "شاؤول آرون" صاحب الرقم 6092065، وذلك خلال عملية نفّذها مقاتلوها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وقتل فيها 14 جنديًّا وأُصيب العشرات بينهم قائد لواء جولان.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، ستنظم حركة حماس في شرق غزة، وكتائب القسام (كتيبة التفاح والدرج)، وقفة جماهيرية، في ميدان فلسطين، بمدينة غزة، في الذكرى الثامنة لأسر "آرون".

يُذكر أنّ عددًا آخرَ من جنود الاحتلال في قبضة القسام، بعد أن كشفت صورة نشرتها الكتائب في وقت سابق تؤكد وجود 4 جنود بحوزتها.

















المصدر / فلسطين أون لاين