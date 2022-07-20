حماس تعزّي مصر بضحايا حادث حافلة الرّكّاب في المنيا

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة، في حادث حافلة الرّكاب الأليم، الذي وقع في محافظة المنيا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأعربت حماس في بيان صحفي، عن تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة وشعبها العزيز، سائلةً الله تعالى الرّحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يمنّ على أهاليهم بجميل الصبر وحسن العزاء.

ووقع حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محافظة المنيا، جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى وفاة 25 مصرياً، وإصابة 35 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين