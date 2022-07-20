فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تعزّي مصر بضحايا حادث حافلة الرّكّاب في المنيا

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "القدس ميثاق الأمة"

عشرات الإعلاميين يدعمون الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين

تجمعات للمستوطنين استعداداً لإنشاء بؤر استيطانية بالضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس

لغز شاؤول آرون ما زال مستمرا

بلديتا غزة وخان يونس تحذران من السباحة في البحر

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن 16 عامًا

رئيس الوزراء الإسباني: مقتل أكثر من 500 شخص بالحرائق

موسكو تحمل واشنطن ولندن مسؤولية أي مواجهة محتملة مع أوروبا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

حماس تعزّي مصر بضحايا حادث حافلة الرّكّاب في المنيا

20 يوليو 2022 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
...
حادث التصادم في المنيا أسفر عن وقوع عشرات الضحايا (مواقع التواصل)

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة، في حادث حافلة الرّكاب الأليم، الذي وقع في محافظة المنيا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأعربت حماس في بيان صحفي، عن تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة وشعبها العزيز، سائلةً الله تعالى الرّحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يمنّ على أهاليهم بجميل الصبر وحسن العزاء.

ووقع حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محافظة المنيا، جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى وفاة 25 مصرياً، وإصابة 35 آخرين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #مصر #المنيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة