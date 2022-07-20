فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "القدس ميثاق الأمة"

عشرات الإعلاميين يدعمون الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين

تجمعات للمستوطنين استعداداً لإنشاء بؤر استيطانية بالضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس

لغز شاؤول آرون ما زال مستمرا

بلديتا غزة وخان يونس تحذران من السباحة في البحر

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن 16 عامًا

رئيس الوزراء الإسباني: مقتل أكثر من 500 شخص بالحرائق

موسكو تحمل واشنطن ولندن مسؤولية أي مواجهة محتملة مع أوروبا

مطالبات بتشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "القدس ميثاق الأمة"

20 يوليو 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
...
حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة القدس ميثاق الأمة (صورة أرشيفية)

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فجر وجمعة (القدس ميثاق الأمَّة)، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط والاعتكاف فيه، دعماً للمرابطين وتصدّيهم لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

 وأكدت حماس في بيان صحفي، أنَّ القدس والأقصى هما محور الصراع مع العدو الصهيوني، مشيرةً إلى أن مسؤولية الدفاع عنهما وحمايتهما من خطر التهويد والتقسيم تجتمع عليها الأمَّة الإسلامية قاطبة.

وأشادت الحركة بتضحيات وبطولات أهلنا في القدس وعموم فلسطين في تحدّيهم المستمر للاحتلال وحواجزه وإجراءاته، ومشاركتهم الدائمة في حملة (الفجر العظيم)، داعيةً إلى مواصلة هذه المسيرة المباركة، ذوداً عن القدس والأقصى، وانتصاراً للثوابت والمقدسات.

ودعت حماس أمَّتنا العربية والإسلامية، بجميع مكوّناتها الرّسمية والشعبية إلى التحرّك الفاعل لدعم صمود المقدسيين، وحماية المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى من خطر الاحتلال ومخططاته التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #حماس #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة