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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس

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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس

20 يوليو 2022 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل استهداف القدس بالمداهمات والاعتقالات في صفوف المقدسيين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية: إن جنود الاحتلال اقتحموا عدة منازل في مخيم شعفاط، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، واعتقلوا الناشط المقدسي يوسف مخيمر ونجله فارس.

وبيّن شهود عيان، أن قوات الاحتلال فتشت منزل مخيمر، وعاثت خرابًا بمحتوياته، وسلبت منه مقتنيات خاصة.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال، ترافقها طواقم بلديتها، مداهمة مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكري، واعتقلت عدة شبان من القدس والضفة الغربية المحتلتين، كانوا في المكان.

وأفادت مصادر محلية أنه عُرف من الشبان المعتقلين عماد محمد علي.

وأوضحت أن طواقم بلدية الاحتلال نفذت عدة اقتحامات لمحلات في شارع مخيم شعفاط الرئيس، وسلبت محتوياتها.

في حين أكد شهود عيان إصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه سكان المخيم، وبيوته، ومحلاته التجارية.

وتمارس سلطات الاحتلال وبلديتها سياسة التضييق على المقدسيين في بيوتهم ومحلاتهم التجارية، بدعوى البناء دون ترخيص، وتفرض عليهم مخالفات باهظة، وتجبرهم على الهدم في بعض الحالات.

المصدر / وكالات
#القدس #الاحتلال #شعفاط

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