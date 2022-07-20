فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن 16 عامًا

رئيس الوزراء الإسباني: مقتل أكثر من 500 شخص بالحرائق

موسكو تحمل واشنطن ولندن مسؤولية أي مواجهة محتملة مع أوروبا

مطالبات بتشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

حماس: قمة طهران خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة

مشعل: التطبيع مع الاحتلال شرٌّ مستطيرٌ يجب مواجهته بكل الوسائل

جمعية تطوير بيت لاهيا تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي اللغة الانجليزية

رغم مرور سنوات على ظهورها.. صورة القط المحيرة تحدد مدى ذكائك

الكشف عن قُرب صرف منحة المجلس الأعلى لأندية غزة

تسعيرة الحد الأدنى لمولدات الكهرباء التجارية برفح بين شد وجذب

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

موسكو تحمل واشنطن ولندن مسؤولية أي مواجهة محتملة مع أوروبا

20 يوليو 2022 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
...

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية أي مواجهة محتملة بين بلاده والدول الأوروبية، على خلفية تسليحهما أوكرانيا.

وقال في تصريحات صحفية: "الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان عبر تسليحهما أوكرانيا، في دفع روسيا لمواجهة أوروبا"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء.

وكشف لافروف عن إبعاد الدول الغربية كييف عن أي فرصة للتفاوض مع موسكو، متهما الجانب الأوكراني بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينكسي، بعدم الرغبة في التفاوض "بشكل جاد".

وأضاف: "أنا على يقين أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا، طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة".

وأوضح أن إصرار القوى الغربية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي على ضرورة التفاوض بعد انتصار كييف ما هو إلا "محاولات يائسة لن تؤدي إلى نتيجة".

وحول إمكانية نشوب صراع نووي بين موسكو والدول الأوروبية، شدد لافروف على عدم جدوى هذه الحرب.

وتابع: "الحرب النووية ليس فيها منتصر، لذلك لا يمكن أن تنشب".

وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

المصدر / الأناضول
#واشنطن #أوروبا #موسكو #أوكرانيا #لندن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة