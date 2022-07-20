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حماس: قمة طهران خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة

20 يوليو 2022 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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حماس رحبت بنتائج قمة طهران التي شارك فيها رؤساء إيران وتركيا وروسيا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، بنتائج قمة طهران، واعتبرتها خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة.

وقال رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج د. سامي أبو زهري في تغريدة على تويتر، "نرحب بنتائج قمة طهران ونعتبر أنها تشكل خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة وتعزيز عوامل قوتها".

ورحب أبو زهري بتأكيد القمة على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها.

وأكد القيادي في حماس أهمية الدور الروسي في مواجهة سياسة الاحتكار والهيمنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية.

واليوم الأربعاء اختتم قادة إيران وتركيا وروسيا قمة "مسار أستانة" في العاصمة الإيرانية، بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس صون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ودعا البيان المشترك للرؤساء؛ التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي، والروسي فلاديمير بوتين، المجتمع الدولي إلى تحمل مزيد من المسؤولية في تقاسم أعباء إسكان اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تركيا #حماس #روسيا #إيران

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