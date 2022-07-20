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جمعية تطوير بيت لاهيا تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي اللغة الانجليزية

20 يوليو 2022 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

تقوم جمعية تطوير بيت لاهيا بتمويل من مؤسسة الإغاثة الإسلامية فلسطين بتنفيـذ برنامج  "رعاية الأيتام – شمال غزة" ، وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن حاجتنا لتوظيف Orphan Officer عدد 1 ، مكان العمل : شمال قطاع غزة.

وصف عام Orphan Officer  :   يتمثل دور Orphan Officer في العمل على ترجمة وإدخال تقارير الأيتام على النظام الخاص ببرنامج رعاية الايتام.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للمتقدم / ة :

1. حاصل/ة على شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية من جامعة معترف بها بمعدل لا يقل عن 80%.

2. خبرة لا تقل عن 3 سنوات فعلية في مجال الترجمة وإرفاق ما يثبت ذلك.

3. إجادة استخدام الحاسوب ( أوفيس وانترنت )، والطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

4. القدرة على استخدام مهارات الاتصال و التواصل، وتحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق الواحد، داخل مقر الجمعية وخارجها.

5. على ان يكون من سكان محافظة شمال غزة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1. ترجمة تقارير الأيتام وتحميلها على النظام الخاص بالبرنامج وفق خطة برنامج رعاية الايتام وبشكل يومي.

2. كتابة وترجمة قصص النجاح ودراسة الحالة بفاعلية.

3. القدرة الجيدة على التعبير وتنوع الأساليب اللغوية للتعبير عن احتياجات الأطفال الايتام.

4. القدرة على تحميل ما بين 1100 إلى 1250 تقرير سنوياً موزعة حسب خطة شهرية مضغوطة.

5. المشاركة في استقبال المراجعين من أوصياء الايتام إلى مقر الجمعية.

6. المشاركة في أنشطة منفذة خلال فترة البرنامج

7. إعداد التقارير الأسبوعية و الشهرية، حسب الحاجة وتعليمات المنسق.

8. القيام بالعمل المطلوب منه/منها بالدقة والسرعة المطلوبة و العمل مع زملائه ضمن فريق واحد.

آلية التقديم :

- من لديه/ا القدرة والكفاءة والرغبة للعمل في البرنامج يمكنه تعبئة  نموذج طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )  مع ارفاق (الموضحة أدناه) عند تعبئة الطلب :  ( السيرة الذاتية – صورة الهوية - الشهادة الجامعية – شهادات الخبرة) وسيتم إستبعاد أي طلب بدون المرفقات المطلوبة.

- آخر موعد لتقديم طلب التوظيف يوم الاحد الموافق 24/07/2022 وسنعتذر عن استقبال أي طلب بعد هذا التاريخ.

- ملاحظة : الرجاء قراءة الإعلان جيداً قبل التقديم مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

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