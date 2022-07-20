الكشف عن قُرب صرف منحة المجلس الأعلى لأندية غزة

غزة/وائل الحلبي:

باتت منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مشارف الصرف للأندية الغزية، بعد انقطاعها في الموسم الماضي بسبب الظروف المالية التي عانت منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكشف مصدر موثوق قرب صرف منحة المجلس والتي سيتم الإعلان عن موعدها خلال الأيام القادمة، إلا أنه أكد صرفها قبل بداية الموسم القادم 2022-2023.

وعانت الأندية الغزية من تراكم الديون بسبب الأزمة المالية الأمر الذي دفعها إلى اعلان رفضها خوض منافسات الموسم القادم قبل الحصول على المنحة المالية ومعرفة مصير نصيب أندية الدوري الممتاز من رعاية شركة "ooredoo" للدوري في غزة والضفة الغربية.

وقال المصدر إن الوزير عصام القدومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة التقى بالدكتور شكري بشارة وزير المالية، الذي وعد بصرف منحة الأندية للموسم الجديد قبل انطلاقه.

وأكد المصدر أن الأزمة المالية التي واجهت السلطة الفلسطينية في العامين الماضيين أثرت بشكل كبير على صرف المنحة المالية للموسم الماضي، موضحاً أن وزارة المالية اقترحت أن تقوم بجدولة المتأخرات للأندية على أن يتم صرفها بعد تحسن الظروف المالية لدى السلطة.

وأوضح المصدر أن الأندية ستتلقى مستحقاتها المالية قبل انطلاق الموسم الجديد، وسيتم العمل على الاتفاق مع الأندية على جدولة المستحقات المتأخرة ليتم صرفها لاحقاً.