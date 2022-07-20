طالع الكشوف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس سيكون للمتأخرين من الكشف السابق، إضافة للمتبقي من الحافلة الأولى من الكشف رقم (2022/28)، اضغط هنا

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/27) اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين