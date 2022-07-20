فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالع الكشوف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في أمر تمديد عزل الأسير "مناصرة"

الكشف عن جنسية الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والأهلي يوم غد

وظيفة شاغرة في شركة مصانع العودة بقطاع غزة

"أسماء" تقاوم الإعاقة لتبدع في تصميم الأزياء

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال غزّة

"التعليم" تكشف عن تحديد موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

الاحتلال يحكم على ثلاثة مقدسيين بالسجن لفترات متفاوتة

البدء بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

حرائق في بريطانيا بعد تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

طالع الكشوف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

20 يوليو 2022 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس سيكون للمتأخرين من الكشف السابق، إضافة للمتبقي من الحافلة الأولى من الكشف رقم (2022/28)، اضغط هنا

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/27) اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السفر عبر معبر رفح #آلية السفر عبر معبر رفح #معبر رفح مسافرون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة