وظيفة شاغرة في شركة مصانع العودة بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مصانع العودة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف مندوب بيع مباشر ( موزع ) في مناطق قطـاع غزة لتغطية أماكن جديدة.

المهام الوظيفية:

• تغطية جميع الزبائن على امتداد المنطقة الجغرافية الموكـلة.

• معرفة كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح واف عنها للزبائن.

المؤهلات الوظيفية:

• حاصل على رخصة قيادة تجـاري سارية المفعول.

• يفضّل من لديه خبرة سابقة لا تقل عن 5 أعوام في مجال توزيع المواد الغذائية.

• حاصل على ثانوية عامة بحد أدنى ويفضّل لديه شهادة جامعية بالتسويق.

• مهارة عالية في الاتصال والتواصل والترويج والتسويق.

• حسن السلوك والمظهر، اللباقة في الحديث، واحترام الزبائن.

طريقة التسجيل

• للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة الرابط التالي /

https://forms.gle/PgxYhXLhfbRSRpwMA



• آخر موعد للتسجيل/ 23-7-2022 • للاستفسار/ 082527155