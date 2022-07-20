فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن جنسية الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والأهلي يوم غد

وظيفة شاغرة في شركة مصانع العودة بقطاع غزة

"أسماء" تقاوم الإعاقة لتبدع في تصميم الأزياء

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال غزّة

"التعليم" تكشف عن تحديد موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

الاحتلال يحكم على ثلاثة مقدسيين بالسجن لفترات متفاوتة

البدء بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

حرائق في بريطانيا بعد تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية

"حماس": الاحتلال لن يرى أسراه دون دفع الثمن

الاحتلال يهدم منزلاً فلسطينياً بالداخل المحتل

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

وظيفة شاغرة في شركة مصانع العودة بقطاع غزة

20 يوليو 2022 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة مصانع العودة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف مندوب بيع مباشر ( موزع ) في مناطق قطـاع غزة لتغطية أماكن جديدة.

المهام الوظيفية:

• تغطية جميع الزبائن على امتداد المنطقة الجغرافية الموكـلة.

• معرفة كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح واف عنها للزبائن.

المؤهلات الوظيفية:

• حاصل على رخصة قيادة تجـاري سارية المفعول.

• يفضّل من لديه خبرة سابقة لا تقل عن 5 أعوام في مجال توزيع المواد الغذائية.

• حاصل على ثانوية عامة بحد أدنى ويفضّل لديه شهادة جامعية بالتسويق.

• مهارة عالية في الاتصال والتواصل والترويج والتسويق.

• حسن السلوك والمظهر، اللباقة في الحديث، واحترام الزبائن.

طريقة التسجيل

• للتسجيل للوظيفة من خلال  تعبئة الرابط  التالي /

 https://forms.gle/PgxYhXLhfbRSRpwMA


• آخر موعد للتسجيل/ 23-7-2022   • للاستفسار/ 082527155

#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة