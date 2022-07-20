وظيفة شاغرة في شركة مصانع العودة بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مصانع العودة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف مندوب بيع مباشر ( موزع ) في مناطق قطـاع غزة لتغطية أماكن جديدة.
المهام الوظيفية:
• تغطية جميع الزبائن على امتداد المنطقة الجغرافية الموكـلة.
• معرفة كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح واف عنها للزبائن.
المؤهلات الوظيفية:
• حاصل على رخصة قيادة تجـاري سارية المفعول.
• يفضّل من لديه خبرة سابقة لا تقل عن 5 أعوام في مجال توزيع المواد الغذائية.
• حاصل على ثانوية عامة بحد أدنى ويفضّل لديه شهادة جامعية بالتسويق.
• مهارة عالية في الاتصال والتواصل والترويج والتسويق.
• حسن السلوك والمظهر، اللباقة في الحديث، واحترام الزبائن.
طريقة التسجيل
• للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة الرابط التالي /
https://forms.gle/PgxYhXLhfbRSRpwMA
• آخر موعد للتسجيل/ 23-7-2022 • للاستفسار/ 082527155