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"حماس": الاحتلال لن يرى أسراه دون دفع الثمن

20 يوليو 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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أحد أفراد كتائب القسام يقف أمام صورة للجندي الأسير شاؤول آرون ملصقة على جدار أسمنتي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال لن يرى أسراه دون دفع الثمن"، في إشارة منها إلى صفقة تبادل على غرار صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

جاء ذلك في تصريح مكتوب، للناطق باسمها، حازم قاسم، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لأسر الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" للجندي الإسرائيلي "شاؤول أرون"، حيث أكد قاسم أن "قضية الأسرى ستظل على رأس أولوياتنا، وسنواصل العمل على تحرير الأسرى بكل الأدوات".

وفي مثل هذا اليوم من العام 2014، تمكنت "كتائب القسام" من خطف آرون، وهو أحد جنود قوات الاحتلال، خلال كمين محكم شرقي مدينة غزة، قتلت خلاله قوة إسرائيلية كاملة تتكون من 13 جنديًا (إسرائيليًا).

ومنذ أسره؛ لم تفرج "القسام" عن أي معلومات عن هذا الجندي، وتشترط ذلك مقابل إطلاق سراح أسرى ضمن صفقة تبادل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجنود الأسرى #أسرى الاحتلال #أسرى لدى القسام

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