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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

20 يوليو 2022 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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اقتحام "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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