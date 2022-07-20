المرور بغزة: وفاة وإصابتان من جراء حوادث سير خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن 6 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابتان متوسطتان، وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت شرطة المرور، ليلة أمس، عن وفاة طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء دهسها من قبل مركبة في محافظة خانيونس.

وقالت: إن "الطفلة تالا محمد سليمان أبو سحلول (4 سنوات) توفيت، أول أمس، من جراء دهسها من قبل مركبة من نوع فلوكس فاجن يقودها السائق أحمد (ع، ص) 20 عاماً، بمنطقة الحي الهولندي في محافظة خانيونس".

وأشارت إلى أن "أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 8 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث".

المصدر / فلسطين أون لاين