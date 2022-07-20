وظائف شاغرة في مدرسة المهاجرين الشرعية

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المهاجرين الشرعية تعلن فيه عن حاجتها لمعلمين للعمل ضمن فرق المدرسة .

التخصصات المطلوبة

1- لغة عربية .

2- تعليم أساسي .

3- رياضيات .

4- لغة انجليزية

شروط التسجيل

1- الإعلان خاص بالذكور فقط.

2- أن لا يقل المعدل التراكمي الجامعي عن 80%.

3- الأوراق المطلوبة ( صورة عن الهوية الشخصية - شهادة الثانوية العامة - الشهادة الجامعية - كشف الدرجات - شهادة الخبرة ان وجد).

4- الالتزام بلبس السنة .

5- تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- نستقبل الطلبات في مقر المدرسة من يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 25/7/2022 يوميًا من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

- العنوان خانيونس - قيزان النجار - نهاية شارع أسامة النجار