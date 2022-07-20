"التعليم" تتحدث عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2022

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، محمد عواد، إنه سيتم تحديد الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2022؛ الأسبوع المقبل.

وأضاف عواد في تصريح إذاعي، صباح اليوم الأربعاء، أنّ مرحلة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة تسير في مراحلها النهائي.

اقرأ المزيد: رابط نتائج توجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

وذكر عواد، أن التربية، تحتاج إلى ثلاثة أيام تقريبًا للانتهاء من عمليات التصحيح، وبالتوازي فإن عمليات الإدخال، والفرز ستستمر كما هي في الأيام الجارية.

ولفت، إلى أنّ نتائج الثانوية العامة هذا العام ستكون مبشرة، داعيًا لعدم إثارة الشائعات حول موعد نتائج الثانوية العامة من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: "نأمل أن تكون النتائج حول معدلاتها كل عام، فلا داعي للقلق أو التوتر كل المؤشرات الأولية لدينا إيجابية، ولكن النتائج النهائية ستكون حاضرة عند نشرها في الموعد الذي سيتم تحديد فيه موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022".

المصدر / فلسطين أون لاين