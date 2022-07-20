إيران: وجود الأمريكيين في سوريا شرق الفرات "غير مقبول"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن وجود الأمريكيين في شرق نهر الفرات بسوريا "أمر غير مقبول، وعليهم مغادرتها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة السابعة لمسار أستانة التي تجمع رئيسي مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة طهران الثلاثاء.

وأوضح رئيسي أن زعماء الدول الثلاث أكدوا خلال القمة أهمية سيادة ووحدة أراضي سوريا، وقال: إن "وجود الأمريكيين في شرق الفرات أمر غير مقبول وعليهم المغادرة، ويجب أن يخضع كل جزء من الأراضي السورية لمراقبة وسيطرة الحكومة الشرعية في سوريا".

وفي سياق متصل، أكد رئيسي ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت،داعياً إلى تأمين البنية التحتية اللازمة في سوريا وتذليل العقبات الاقتصادية من أجل تأمين عودة اللاجئين.

وعبر عن أمله أن يساهم التعاون بين الدول الضامنة لمسار أستانة وبلدان المنطقة، في تأمين استقرار سوريا.

المصدر / الأناضول