فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظائف شاغرة في مدرسة المهاجرين الشرعية

حصارٌ يخنق كل تفاصيل الحياة في "أم الريحان"

"التعليم" تكشف عن تحديد موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

إيران: وجود الأمريكيين في سوريا شرق الفرات "غير مقبول"

ثماني سنوات على أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون

الصين تُسجل أول إصابة بمرض "الموت الأسود"

ويحمان: زيارة "كوخافي" للرباط لتصفية القضية الفلسطينية

"كوخافي" يلتقي كبار المسؤولين العسكريين المغاربة

هل تشعر بالتنميل في جسمك؟ تعرف على معظم أسبابه

"الإحصاء" يرصد ارتفاعاً حاداً في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

إيران: وجود الأمريكيين في سوريا شرق الفرات "غير مقبول"

20 يوليو 2022 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
...
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن وجود الأمريكيين في شرق نهر الفرات بسوريا "أمر غير مقبول، وعليهم مغادرتها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة السابعة لمسار أستانة التي تجمع رئيسي مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة طهران الثلاثاء.

وأوضح رئيسي أن زعماء الدول الثلاث أكدوا خلال القمة أهمية سيادة ووحدة أراضي سوريا، وقال: إن "وجود الأمريكيين في شرق الفرات أمر غير مقبول وعليهم المغادرة، ويجب أن يخضع كل جزء من الأراضي السورية لمراقبة وسيطرة الحكومة الشرعية في سوريا".

وفي سياق متصل، أكد رئيسي ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت،داعياً إلى تأمين البنية التحتية اللازمة في سوريا وتذليل العقبات الاقتصادية من أجل تأمين عودة اللاجئين.

وعبر عن أمله أن يساهم التعاون بين الدول الضامنة لمسار أستانة وبلدان المنطقة، في تأمين استقرار سوريا.

المصدر / الأناضول
#إيران #الفرات #رئيسي #مسار أستانة #وحدة سوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة