فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصين تُسجل أول إصابة بمرض "الموت الأسود"

ويحمان: زيارة "كوخافي" للرباط لتصفية القضية الفلسطينية

"كوخافي" يلتقي كبار المسؤولين العسكريين المغاربة

هل تشعر بالتنميل في جسمك؟ تعرف على معظم أسبابه

"الإحصاء" يرصد ارتفاعاً حاداً في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

الدفعة الأولى من "حجاج غزة" تصل مطار القاهرة الدولي

طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

درعاوي: متنفذون بـ"المجلس التنسيقي" يفشلون الحوار مع نقابة المحامين

"ريان" و"عواودة" يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

أسعار الدجاج والخضراوات بأسواق غزة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

"الإحصاء" يرصد ارتفاعاً حاداً في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

20 يوليو 2022 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
...
ارتفاع حاد في أسعار الجملة في فلسطين

رصد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعا حادا في الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين، بنسبة 2.75% خلال الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالربع الاول من العام ذاته، بواقع 2.79% للسلع المستوردة، وبنسبة 2.63% للسلع المحلية.

وأوضح  في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 2.59%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.18%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 8.82%، وأنواع الوقود السائل بنسبة 8.11%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 6.93%، وأنواع الوقود الغازي بنسبة 6.39%، والأغذية الأخرى بنسبة 5.70%، والحيوانات الحية بنسبة 4.42%، والمشروبات بنسبة 4.02%، وسلع منزلية أخرى بنسبة 3.00%، والمنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 1.61%.

وعلى النقيض، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المعادن الحديدية وغير الحديدية بأشكالها الأولية بمقدار 4.48%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 2.62%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 1.71%.

بدوره، سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة"، واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ارتفاعا نسبته 4.13%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المركبات ذات المحركات بنسبة 8.39%، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 2.12%.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار الجملة #الإحصاء المركزي #تجارة الجملة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة