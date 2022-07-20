"ريان" و"عواودة" يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل الأسيران رائد ريان، وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وسط ورفض إسرائيلي للاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما.

وأكد نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأسيرين يواجهان ظروفًا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة الهادفة لنيل منهما والضغط عليهما، حيث يقبعان حتّى اليوم في سجن "الرملة".

يذكر أن المعتقل ريان (28عامًا) من بلدة بيت دقو/ القدس، مضرب عن الطعام منذ 105 أيام، فيما استأنف المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين