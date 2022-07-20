إصابة خطيرة واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن شاباً فلسطينياً أصيب بجراح خطيرة، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ووصل المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم الدهيشة، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

يذكر أن المقاومة ضد الاحتلال تصاعدت خلال الأيام الأخيرة في الضفة الغربية، وكان أبرزها عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجراح خطيرة شمال غرب القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين