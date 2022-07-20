فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

درعاوي: متنفذون بـ"المجلس التنسيقي" يفشلون الحوار مع نقابة المحامين

أسعار الدجاج والخضراوات بأسواق غزة

استثمارًا للإجازة الصيفية.. مشاريع قرآنية وتربوية تستهدف الفتية برفح

إصابة خطيرة واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إيران والقنبلة النووية!

تطور الموقف الخليجي وتراجع الموقف الفلسطيني في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية

السجن صمت الرجال

معابر فلسطين والكرامة الغائبة

إحباط إسرائيلي من زيارة بايدن لأنها لم تجلب كل "البضاعة"

انهيار يقتضي البديل فورًا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

إصابة خطيرة واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

20 يوليو 2022 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
...
موجهات في بيت لحم - أرشيف

أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن شاباً فلسطينياً أصيب بجراح خطيرة، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ووصل المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم الدهيشة، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

يذكر أن المقاومة ضد الاحتلال تصاعدت خلال الأيام الأخيرة في الضفة الغربية، وكان أبرزها عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجراح خطيرة شمال غرب القدس المحتلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #قوات الاحتلال #مواجهات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة