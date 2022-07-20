استثمارًا للإجازة الصيفية.. مشاريع قرآنية وتربوية تستهدف الفتية برفح

رفح/ ربيع أبو نقيرة:

أصبحت المشاريع القرآنية التربوية سمة ظاهرة في مساجد محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولا يكاد يخلو مسجد مركزي في المحافظة إلا تجد فيه مشروعا قرآنيا ينير بصيرة عشرات الفتية.

وتنشط المشاريع القرآنية مع بدء الإجازة الصيفية، إذ يرسل الأهالي أبناءهم إلى المساجد من أجل تلقي العلوم القرآنية المختلفة.

وتحمل المشاريع التي يشرف عليها عشرات المُربين المتخصصين في علوم القرآن والحديث، أسماء "نخبة الفاروق" و"قناديل الشهداء" و"ظل ممدود" و"فرسان الفجر" و"وجوه مسفرة" وغيرها.





وتأخذ جلسات الطلبة في معظم المشاريع شكل الحلقات، في حين تحمل أسماء كبار الصحابة والشهداء، وتتضمن تدريبات عملية على إتقان الوضوء والصلاة.

مسؤول مشروع نخبة الفاروق بمسجد الفاروق في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، سعد رأفت أبو موسى أوضح لصحيفة "فلسطين" أن المشروع يحتضن أكثر من 160 فتى من المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار إلى أن الهدف العام من المشروع بناء جيل مسلم متعلم مثقف صالح لنفسه مصلح لغيره قادر على قيادة الأمة الإسلامية، إضافة إلى الأهداف الفرعية المتمثلة في تعزيز الجوانب الدراسية والتربوية للطلاب وتوفير بيئة حاضنة مشجعة ومحفزة للنهوض بأنفسهم وتدعيم علاقتهم بالأسرة والمجتمع.

ولفت أبو موسى إلى أنه يتم تقسيم الطلاب على مجموعات حسب الفئات العمرية، يتلقون فيها دورات في العلوم الشرعية والتربوية، ويخضعون في نهاية كل دورة إلى اختبارات نظرية وعملية بما يتناسب مع كل دورة.





وأشار إلى أن المشروع يمتد إلى 90 يوما وهي أيام الإجازة الصيفية، بعد صلاتي الفجر والعصر والعشاء، بحيث يخضع الطلبة إلى دورات شرعية فجرا ولقاءات تربوية عشاء، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية.

ومن أبرز الموضوعات التي يتلقاها الطلاب محاضرات في كتاب الإيمان وفي فن إدارة الوقت وفي الأمن التقني وفي استراتيجيات النجاح، وفق أبو موسى الذي أوضح أنه يتم استضافة مُحرَّرين لتعريف الطلبة بواقع الأسرى ومعاناتهم، كما يتم عرض سير الصحابة والشهداء.

ويتطابق عدد الفتية الملتحقين في مشروع قناديل الشهداء في مسجد الشهداء شرق مخيم الشابورة مع سابقه، وفق مسؤول المشروع أحمد أبو جزر، الذي أوضح أن الطلبة يخضعون إلى برنامج أُعِد سابقا وفق خطة تناسبه.

ولفت في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن أبرز الموضوعات التي يتلقاها الطلبة في المشروع آداب المسجد والآداب العامة، وشرح سورة الفاتحة وإتقانها وكذلك حفظ التشهد، وشرح وحفظ أسماء الله الحسنى، وتطبيقات عملية في الوضوء وأداء الصلاة.





وأشار أبو جزر إلى أن المشروع يتضمن أنشطة رياضية وكشفية وثقافية وعلمية، وتنظيم زيارات خارجية إلى أماكن وطنية وأثرية، وتنظيم عروض مرئية ودروس دعوية، والتعرف على فضائل بعض سور القرآن الكريم وآياته.

وقال: "المشروع هو امتداد لمشاريع قرآنية سابقة تستهدف بناء جيل يحمل هم الأمة، قادر على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويكون بمنزلة جيل لتحرير القدس بإذن الله تعالى".