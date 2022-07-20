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بتروجيت يتعاقد مع نجم شباب رفح

20 يوليو 2022 . الساعة 02:50 بتوقيت القدس
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اللاعب طارق أبو غنيمة

كشفت مصادر صحفية أن المهاجم طارق أبو غنيمة، نجح بالفعل في اجتياز اختبارات نادي بتروجت المصري، المنافس بدوري الدرجة الأولى.

وأكدت المصادر أن أبو غنيمة تلقى دعوة رسمية من أحد وكلاء اللاعبين في مصر، حيث عرضه على أكثر من ناد، إلى أن تم الاتفاق مع نادي بتروجت وتم توقيع عقود الانتقال لمدة 3 مواسم.

وقدم أبو غنيمة موسما استثنائيا مع نادي شباب رفح، بطل الدوري الفلسطيني الممتاز في قطاع غزة، حيث نال مع الفريق لقب هداف الدوري برصيد 14 هدفا.

وضغطت إدارة نادي شباب رفح بكل قوة على اللاعب للاستمرار مع الفريق في الموسم القادم، بعد تألقه، ووعدت بتعويضه ماديا، لكن اللاعب أكد لإدارة الشباب أنه يرغب في تحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي، خاصة في الدوري المصري الذي بات يضم عددا كبيرا من اللاعبين الفلسطينيين.

ووعد اللاعب نادي شباب رفح بالعودة للفريق في حال عدم توصله لاتفاق مع أي فريق مصري.

ويملك أبو غنيمة تجارب كروية كبيرة، حيث لعب لسنوات في دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية، وتألق في صفوف العديد من الفرق، أبرزها مركز بلاطة والأمعري وشباب السموع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شباب رفح #الأهلي #الدوري المصري #بتروجيت #طارق ابو غنيمة

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