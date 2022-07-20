فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بتروجيت يتعاقد مع نجم شباب رفح

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بدول الخليج

خلال القرن الماضي.. أميركا تجند القطط للتجسس على روسيا

أعمال المقاومة تشهد تصاعداً خلال الساعات الماضية في الضفة المحتلة

صندوق النقد يحذر من ضربة اقتصادية موجعة لأوروبا في 2023

السكري والتوتر والقلق أسبابٌ محتملة.. لماذا تشعر بالتنميل في جسمك؟

جريمة بشعة.. قتل سيدة حامل بطريقة وحشية تهز الأردن

الاتحاد الأوروبي يتجه لتخفيف العقوبات على روسيا

ميزات جديدة في تطبيق تيليجرام.. تعرّف عليها

رونالدو.. تجاوز يونايتد ذهنياً.. وفريقه الجديد "مفاجأة"

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

توقعات بوصولها لـ50

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بدول الخليج

20 يوليو 2022 . الساعة 02:43 بتوقيت القدس
...
دول الخليج بانتظار صيف حار

تواصل درجات الحرارة ارتفاعاتها على معظم مناطق دول الخليج العربي، وقد أعلنت الأرصاد الجوية السعودية تسجيل الحرارة في مدينة الدمام 48 درجة والتي تعد أعلى مناطق المملكة حرارة، ثم الخرج بـ46 درجة، وثالثا العاصمة الرياض بدرجة 45.

وفي الكويت، فقد توقعت الأرصاد الكويتية ارتفاع درجة الحرارة من تسع وأربعين 49 وصولا إلى الخمسين درجة بدءا من يوم اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل.

أما سلطة عُمان فتشهد ظاهرة جوية مختلفة، حيث حذّرت الأرصاد العمانية من مواصلة فرص زيادة هطول الأمطار والرياح النشطة على بعض مناطق السلطنة.

المصدر / وكالات
#السعودية #دول الخليج #الصيف #حرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة