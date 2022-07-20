درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بدول الخليج

تواصل درجات الحرارة ارتفاعاتها على معظم مناطق دول الخليج العربي، وقد أعلنت الأرصاد الجوية السعودية تسجيل الحرارة في مدينة الدمام 48 درجة والتي تعد أعلى مناطق المملكة حرارة، ثم الخرج بـ46 درجة، وثالثا العاصمة الرياض بدرجة 45.

وفي الكويت، فقد توقعت الأرصاد الكويتية ارتفاع درجة الحرارة من تسع وأربعين 49 وصولا إلى الخمسين درجة بدءا من يوم اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل.

أما سلطة عُمان فتشهد ظاهرة جوية مختلفة، حيث حذّرت الأرصاد العمانية من مواصلة فرص زيادة هطول الأمطار والرياح النشطة على بعض مناطق السلطنة.

المصدر / وكالات