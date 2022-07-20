الاتحاد الأوروبي يتجه لتخفيف العقوبات على روسيا

كشفت وثيقة أن المفوضية الأوروبية اقترحت على الدول الأعضاء، الإفراج عن "بعض أموال" المصارف الروسية المجمدة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الدول الأعضاء "تريد أن توضح تماما أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا".

ويتعرّض الأوروبيون لضغوط من شركائهم الأفارقة، الذين كانوا يستوردون أكثر من نصف قمحهم من أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع.

وجاء في المقترح الذي قدم للدول الأعضاء: "يجوز للسلطات المختصة في دولة عضو أن تسمح بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية التابعة للمصارف (...) بعد أن تثبت أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل منتجات زراعية وغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".

وقدم الاقتراح إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإذا تم قبوله، سيُنظَّم إجراء كتابي لإقرار الاقتراح من جانب الحكومات، الأربعاء، على أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب ما أوضح الدبلوماسي.

وأعرب الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ماكي سال، عن "قلقه" من تداعيات العقوبات الأوروبية على تجارة الحبوب، خصوصا بسبب استبعاد المصارف الروسية الرئيسية من نظام "سويفت" المالي الدولي لتحويل الأموال.

المصدر / وكالات