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ميزات جديدة في تطبيق تيليجرام.. تعرّف عليها

20 يوليو 2022 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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تطبيق تليجرام

أعلن القائمون على منصة (تيليجرام) عن نيتهم إدخال ميزات جديدة قد تعجب الكثيرين من مستخدمي التطبيق. وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين بخدمات Telegram Premium المدفوعة سيحصلون على ميزة جديدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، ويمكن من خلالها حظر جميع الرسائل الصوتية القادمة من سجل أرقام (تيلجيرام) أو اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها.

وبدأ اختبار الميزة الجديدة عند بعض مستخدمي التطبيق عبر أجهزة أندرويد، ويمكن الوصول إليها عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق. وكان القائمون على تيليجرام قد أعلنوا عن خدمات Telegram Premium المدفوعة في التطبيق في 19 من الشهر الفائت، وأشاروا إلى أن المستفيدين منها يمكنهم تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 جيجابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكنون من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية "التحميل غير المحدود للبيانات"، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

المصدر / وكالات
#أندرويد #تواصل اجتماعي #تيلجرام

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