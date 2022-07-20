غانتس إلى أمريكا لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، سيتوجه غدًا الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور المؤتمر الأمني لمعهد ASPEN.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، من المتوقع أن يلتقي غانتس خلال الزيارة، مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الأمريكي السابق مارك أسبر، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية.

المصدر / وكالات