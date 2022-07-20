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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لممثل الكتلة الإسلامية السابق رائد حلايقة

20 يوليو 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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الأسير رائد حلايقة

جددت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم، الاعتقال الإداري بحق ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس السابق، الطالب رائد محمود حلايقة (25 عاما) من الخليل، للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أمر تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير حلايقة للمرة الثانية لمدة 4 شهور.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت حلايقة، بتاريخ 25/1/2022 على حاجز عسكري، ونقلته للتحقيق، وفي 27/3 من العام ذاته، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

ولفتت المصادر إلى أن حلايقة اعتقل بعد قرابة 3 شهور من اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة، على خلفية عمله النقابي في الجامعة، وذلك رغم أنه لم يمضي على تحرره من سجون الاحتلال سوى شهرين فقط، تنفيذا لسياسة الباب الدوار في الاعتقالات المتكررة لدى السلطة والاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت بتاريخ 29/7/2021 عن الأسير "رائد محمود الحلايقة" من بلده الشيوخ شمال الخليل بعد اعتقال استمر 12 شهراً في سجون الاحتلال، ودفعه غرام مالية قيمتها 2000 شيقل.

وجهت محاكم الاحتلال العسكرية حينها للأسير حلايقة تهمة التحريض من خلال تنفيذ نشاطات طلابية في الجامعة، وهي ذات التهمة التي وجهت له في محاكم السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الاعتقال الاداري #الكتلة الاسلامية

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