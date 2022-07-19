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رابط نتائج توجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

19 يوليو 2022 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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نتائج توجيهي الثانوية العامة 2022

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة الموعد النهائي لصدور نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2022.

وعقب تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، سيتم تفعيل مشكلة رسمي رابط فحص نتائج طلبة التوجيهي في جميع محافظات الوطن عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. انقر هنا.

وتستعد فلسطين أون لاين لإطلاق ملفا خاصة حول نتائج توجيهي فلسطين 2022.

موعد نتائج الثانوية العامة

وكان نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف، قد قال لـ "فلسطين أون لاين" إنّ عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 شارفت على الاكتمال.

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وأكد يوسف في تصريح خاص أنّ عملية تصحيح امتحانات التوجيهي لازالت تسير على قدم وساق وقد أنهى المُصحّحون جزءًا كبيرًا من تصحيح أوراق إجابة الطلبة، وشارفوا على إنهاء عملية التصحيح.

وتوقع أن تتم عملية تصحيح كافة أوراق إجابة كافة المباحث مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح أنّ "الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 سيكون بشكل متزامن في كلٍّ من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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