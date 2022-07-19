بدء رحلة عودة حجاج قطاع غزة من الديار الحجازية

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، رحلة عودة حجاج قطاع غزة من الديار الحجازية إلى أرض القطاع مروراً بجمهورية مصر العربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الفوج الأول من الحجاج غادر اليوم بعد صلاة العشاء المدينة المنورة، باتجاه مطار الأمير محمد بالمدينة، حيث ستقلع الرحلة الأولى فجر الأربعاء، من المتوقع وصولها صباحاً إلى مطار القاهرة.

ومن ثم سيتوجه الحجاج بالحافلات إلى معبر رفح البري.

مواعيد عودة حجاج المحافظات الجنوبية - قطاع غزة إلى أرض الوطن

الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً: سيغادر من المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 2022/7/20م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح البري موزعًا على ثلاث رحلات، على النحو التالي:

الرحلة الأولى: وعددها (140) حاجًا وحاجةً،

موعد الإقلاع الساعة 03:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 04:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الرحلة الثانية: وعددها (298) حاجًا وحاجةً،

موعد الإقلاع الساعة 04:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 05:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الرحلة الثالثة: وعددها (298) حاجًا وحاجةً،

موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 05:40 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً: سيغادر المدينة المنورة يوم الخميس الموافق2022/7/21م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح موزعًا على رحلتين، على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً،

موعد الإقلاع الساعة 02:40 ليلاً بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الرحلة الثانية: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً،

موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 05:35 فجرًا بتوقيت القاهرة.

















المصدر / فلسطين أون لاين