الإعلام العبري: منفذ عملية الطعن بالقدس من سكّان رام الله

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "راموت" بالقدس المحتلة، هو من حملة تصاريح رجال الأعمال "BMC".

ونقلت المواقع، عن مصادر في أجهزة أمن الاحتلال، زعمها أن منفذ العملية هو إسماعيل نمر (44 عاما) من رام الله، وهو يحمل تصريح رجال أعمال "بي أم سي"، والذي يمكنه أيضا من السفر عبر مطار اللد (بن غوريون)، ويمكنه الدخول بواسطة السيارة عبر مختلف المعابر إلى دولة الاحتلال.

وأطلق مصور صحفي يعمل في صحيفة " يديعوت أحرونوت" النار على منفذ العملية، بعد أن هاجم بمفك سائق حافلة للاحتلال بالقرب من مستوطنة "راموت" بالقدس، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، فيما وصفت جروح المستوطن بالخطيرة.

المصدر / وكالات