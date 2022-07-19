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رئيسي وبوتين يبحثان التطورات الإقليمية

19 يوليو 2022 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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بوتين يلتقي رئيسي في طهران

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التطورات الإقليمية.

وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان صحفي، أن بوتين التقى نظيره رئيسي، في إطار زيارته إلى العاصمة طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة" بين تركيا وروسيا وإيران.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء بحث فرص توسيع التعاون أكثر في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والعبور والعلاقات التجارية.

كما بحث الزعيمان التطورات الإقليمية.

ووصل بوتين إلى طهران الثلاثاء بهدف المشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي.

كما التقى بوتين، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، في العاصمة طهران.

وجرى اللقاء مغلقا في مكتب خامنئي.

 

المصدر / الأناضول
#تركيا #روسيا #إيران #أردوغان #بوتين #رئيسي

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