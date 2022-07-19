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لاعب "الهلال" الغزي بلال عباس ينضم لنادٍ بلجيكي

19 يوليو 2022 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
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اللاعب الغزي بلال عباس ينضم لفريق "لاندين" البلجيكي

وقّع اللاعب بلال عباس أبرز نجوم ناشئي نادي الهلال الرياضي، عقداً احترافياً للعب مع فريق "لاندين" البلجيكي أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في أولى خطواته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وغادر عباس (20 عاماً) قطاع غزة قبل عدة أعوام، بعدما لعب في نادي الهلال وتدرج بصفوف الناشئين.

وأكد نادي الهلال عبر صفحته على "الفيس بوك" انضمام الفلسطيني عباس لصفوفه، مؤكدا أنه إضافة جيدة للفريق، بعد إعجاب المدرب بقدراته خلال التدريبات.

وتمنى النادي لعباس مسيرة احترافية مميزة وناجحة ومزيداً من التألق.

وشدّد المهندس عائد أبو رمضان رئيس مجلس إدارة النادي، على أن احتراف اللاعبين هو جزء من أهداف النادي للوصول بالرياضيين الفلسطينيين للعالمية.

ووقّع عباس أول عقد احترافي لنادي الهلال في العام ٢٠١٥ بحضور شخصيات رياضية وذلك ضمن سعي النادي لتأسيس حالة احتراف رياضية ضمن مختلف قطاعات النادي.

وفي حينها، أكد الدكتور محمد عباس والد اللاعب بلال أنه يطمح أن يكون هذا العقد بداية لحلم احتراف بلال في الملاعب الأوروبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #نادي الهلال #بلجيا

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