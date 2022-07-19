حماس: عمليات المقاومة رسالة شعبنا للاحتلال

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية الطعن الفدائية شمال القدس المحتلة، عصر اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، "إننا إذ نسأل الله الشفاء العاجل والسلامة للمقاوم البطل، لنشد على يد المقاومين الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهلنا المرابطين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الصهيونية".

وأكدت أن عمليات المقاومة المستمرة هي رسالة شعبنا الوحيدة للاحتلال، ولا إعلان يعلو فوق إعلان المقاومة في القدس، وليس للمغتصبين في أرضنا إلا الرحيل.

ونوهت الحركة بأن العملية اليوم تأكيد على مواصلة شعبنا الدفاع عن أرضه وحقوقه، ضد جرائم الاستيطان ومخططات اغتصاب الأراضي، وآخرها مخطط "نحالا" الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين