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أسرى الشعبية يقررون تجميد خطوة الإضراب للخميس

19 يوليو 2022 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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أفاد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن أسرى الجبهة قرروا تجميد خطوة الإضراب المقررة اليوم حتى الخميس المقبل.

وقال ممثل الجبهة الشعبية في تصريح صحفي، إن التجميد تقرر "لحين الاطلاع على العرض الذي قدمته إدارة السجون اليوم الثلاثاء، والذي طالب من أسرى الشعبية إعطائها مهلة لمدة 48 ساعة  لتقديم عرض لإنهاء إضراب الرفيق رائد ريان عن الطعام".

وأضاف، إنه على ضوء ذلك العرض، قرر أسرى الجبهة تجميد خطوة الاضراب المقررة اليوم حتى الخميس القادم لحين الاطلاع على العرض.

وكان 30 أسيراً من الجبهة الشعبية في مختلف السجون قرروا خوض إضراب عن الطعام تضامناً المضرب رائد ريان لليوم 104 رفضًا لاعتقاله الإداري وتضامنًا مع الأسرى الإداريين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #الجبهة الشعبية

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