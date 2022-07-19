قاسم: عملية الطعن بالقدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أكدت حركة حماس، أن عملية الطعن في قلب القدس، مساء اليوم الثلاثاء، هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية، إن هذا الفعل يؤكد من جديد فشل كل المحاولات لوقف تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتابع "هذه الثورة والفعل النضالي سيتصاعد لحماية مقدساتنا وحتى تحقيق اهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة مستوطن في عملية طعن قرب مستوطنة "راموت" شرقي القدس، عصر اليوم.

وذكرت أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، مشيرةً إلى أن حالته خطيرة.

وأشارت إلى أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، وأصابته بجراح.