فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: عمليات المقاومة هي رسالة شعبنا الوحيدة للاحتلال

نقابة "الإسعاف" تعلن الاعتصام المفتوح لرفض "الهلال الأحمر" تلبية مطالبهم

أسرى الشعبية يقررون تجميد خطوة الإضراب للخميس

قاسم: عملية الطعن بالقدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

سقوط مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

فصائل المقاومة تُحذّر من إقامة أيّ حلف عسكري مع الاحتلال في المنطقة

منفذا عملية إلعاد: تعرضنا لتحقيقٍ قاسٍ وانتقمنا لاغتيال الحصري

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

"المالية" تنفي فرض أي جمارك على البضائع الواردة عبر معبر رفح

حماس: تدشين بؤر استيطانية في الضفة عدوان سافر

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

قاسم: عملية الطعن بالقدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

19 يوليو 2022 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
...
حماس تؤكد أن عملية الطعن بالقدس اليوم رد على جرائم الاحتلال

أكدت حركة حماس، أن عملية الطعن في قلب القدس، مساء اليوم الثلاثاء، هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية، إن هذا الفعل يؤكد من جديد فشل كل المحاولات لوقف تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتابع "هذه الثورة والفعل النضالي سيتصاعد لحماية مقدساتنا وحتى تحقيق اهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة مستوطن في عملية طعن قرب مستوطنة "راموت" شرقي القدس، عصر اليوم.

وذكرت أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، مشيرةً إلى أن حالته خطيرة.

وأشارت إلى أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، وأصابته بجراح.

#حماس #القدس #الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة