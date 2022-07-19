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بالفيديو إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

19 يوليو 2022 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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أعلنت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطن في عملية طعن قرب مستوطنة "راموت" شرقي القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، مشيرةً إلى أن حالته خطيرة.

وأشارت إلى أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، وأصابته بجراح لم تتضح درجة خطورته حتى لحظة كتابة الخبر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال

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