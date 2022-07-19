إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطن في عملية طعن قرب مستوطنة "راموت" شرقي القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، مشيرةً إلى أن حالته خطيرة.

وأشارت إلى أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، وأصابته بجراح لم تتضح درجة خطورته حتى لحظة كتابة الخبر.

شاهد| من مكان عملية الطعن في القدس المحتلة ويظهر الفيديو المستوطن المصاب بجراح خطيرة pic.twitter.com/A7p2QSl7l2 — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 19, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين