فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سقوط مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

إصابة مستوطن في عملية طعن شرقي القدس

منفذا عملية إلعاد: تعرضنا لتحقيقٍ قاسٍ وانتقمنا لاغتيال الحصري

حماس: تدشين بؤر استيطانية في الضفة عدوان سافر

"المالية" تنفي فرض أي جمارك على البضائع الواردة عبر معبر رفح

طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة شرق بيت حانون

منتدى الإعلاميين يستنكر عمل صحفيين إسرائيليين من مكة المكرمة

فصائل المقاومة تُحذّر من إقامة أيّ حلف عسكري مع الاحتلال في المنطقة

وظائف شاغرة في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

مختصون بالإعلام الرقمي: دعوات لإنشاء منصات عربية تدعم المحتوى الفلسطيني

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

حماس تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمة اقتصادية مع الاحتلال

19 يوليو 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
...

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، من خطورة الاستجابة لما يتم الإعلان عنه من طرف مسؤولين صهاينة عن ترتيبات لعقد "قمّة" اقتصادية فلسطينية صهيونية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حربه التهويدية والاستيطانية ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، أنَّ القبول بهذا المسار يعدُّ تسليماً ورضوخاً لمخططات الاحتلال المشبوهة، تحت عنوان ما يسمّى "السلام الاقتصادي".

وأوضح قاسم أن ذلك يشجّع الاحتلال على فرض المزيد من خطوات الأمر الواقع، التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية وتكرّس أجندته الاحتلالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #فلسطين #الاحتلال #حازم قاسم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة