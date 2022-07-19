حماس تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمة اقتصادية مع الاحتلال

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، من خطورة الاستجابة لما يتم الإعلان عنه من طرف مسؤولين صهاينة عن ترتيبات لعقد "قمّة" اقتصادية فلسطينية صهيونية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حربه التهويدية والاستيطانية ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، أنَّ القبول بهذا المسار يعدُّ تسليماً ورضوخاً لمخططات الاحتلال المشبوهة، تحت عنوان ما يسمّى "السلام الاقتصادي".

وأوضح قاسم أن ذلك يشجّع الاحتلال على فرض المزيد من خطوات الأمر الواقع، التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية وتكرّس أجندته الاحتلالية.

المصدر / فلسطين أون لاين