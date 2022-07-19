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حماس: تدشين بؤر استيطانية في الضفة عدوان سافر

19 يوليو 2022 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
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قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنَّ إعلان حركة "نحالا" الاستيطانية الصهيونية استعدادها يوم غدٍ الأربعاء، تدشين عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، جريمةٌ منظّمة وانتهاكٌ فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهي نتاجٌ لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وللدّعم الأمريكي المفتوح له ولسياساته الاستيطانية والتهويدية.

وحمّلت الحركة في تصريح صحفي، الاحتلالَ المسؤولية الكاملة عن مغبّة تداعيات هذا العدوان ضدّ أرضنا الفلسطينية.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني الثائر المرابط إلى التصدّي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة أراضينا، عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرّك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الضفة #الاستيطان

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