فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: إعلان "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة عدوان سافر وجريمة منظّمة

وظائف شاغرة في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

مختصون بالإعلام الرقمي: دعوات لإنشاء منصات عربية تدعم المحتوى الفلسطيني

مشهد "سوق اللحامين" خاليًا يؤلم قلوب أصحاب المحال التجارية بالقدس

سائقو "النقل العام" بالضفة.. ارتفاع أسعار الوقود يعدم دخلهم اليومي

فصائل المقاومة تُحذّر من إقامة أيّ حلف عسكري مع الاحتلال في المنطقة

جلسة جديدة غدًا للأسير الفتى أحمد مناصرة

"حماس" تُشيد بمواقف مدير الأمن العام اللبناني

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الاحتلال للصحفي "أبو عرفة"

استثناء عباس من "قمة جدة".. "إدارة ظهر" للسلطة وتهميش للقضية الفلسطينية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

حماس: إعلان "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة عدوان سافر وجريمة منظّمة

19 يوليو 2022 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
...

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنَّ إعلان حركة "نحالا" الاستيطانية الصهيونية استعدادها يوم غدٍ الأربعاء، تدشين عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، جريمةٌ منظّمة وانتهاكٌ فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهي نتاجٌ لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وللدّعم الأمريكي المفتوح له ولسياساته الاستيطانية والتهويدية.

وحمّل الحركة في تصريح صحفي، الاحتلالَ المسؤولية الكاملة من مغبّة تداعيات هذا العدوان ضدّ أرضنا الفلسطينية.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني الثائر المرابط إلى التصدّي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة أراضينا، عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرّك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الضفة #الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة