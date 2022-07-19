حماس: إعلان "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة عدوان سافر وجريمة منظّمة

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنَّ إعلان حركة "نحالا" الاستيطانية الصهيونية استعدادها يوم غدٍ الأربعاء، تدشين عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، جريمةٌ منظّمة وانتهاكٌ فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهي نتاجٌ لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وللدّعم الأمريكي المفتوح له ولسياساته الاستيطانية والتهويدية.

وحمّل الحركة في تصريح صحفي، الاحتلالَ المسؤولية الكاملة من مغبّة تداعيات هذا العدوان ضدّ أرضنا الفلسطينية.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني الثائر المرابط إلى التصدّي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة أراضينا، عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرّك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين