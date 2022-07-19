وظائف شاغرة في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

إعلان توظيف صادر عن إدارة مستشفى الخير تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية : ( أخصائي أشعة - أخصائي تحاليل طبية ) وذلك وفقاً لما يلي :
أولاً: وظيفة أخصائي تصوير طبي ( أشعة )
تعلن إدارة مستشفى الخير عن احتياجها لأخصائي تصوير طبي وفقًا للشروط التالية :
1/أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التصوير الطبي ( أشعة ).
2/ أن يجيد اللغة الإنجليزية.
3/ خبرة لاتقل عن سنة.
4/ أن يكون حاصلًا على مزاولة المهنة.
5/ يجيد ويتقن عمل جميع فحوصات الأشعة.
6/ أن لايقل المعدل التراكمي عن 75%.
7/ أن يكون قادرًا على تحمل ضغوط العمل.
8/ أن يكون من محافظة خان يونس.
ثانياً: وظيفة أخصائي تحاليل طبية
تعلن إدارة مستشفى الخير عن احتياجها لأخصائي تحاليل طبية ( رجال ) وفقًا للشروط التالية:
1/أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التحاليل الطبية.
2/ أن يجيد اللغة الإنجليزية.
3/ خبرة لاتقل عن سنتين.
4/ أن يكون حاصلًا على مزاولة المهنة.
5/ يجيد ويتقن عمل جميع الفحوصات والتحاليل الطبية.
6/ أن لايقل المعدل التراكمي عن 75 %.
7/ أن يكون قادرًا على تحمُّل ضغوط العمل.
8/ أن يكون من محافظة خان يونس.
طريقة التسجيل
- سيكون استقبال الطلبات يوميًّا في مقر المستشفى من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً، ابتداءً من غدٍ الأربعاء 20/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022.
- ملاحظة / يجب إحضار السيرة الذاتية + إحضار صورة الهوية وآخر شهادة وصورة المزاولة وصور الخبرات والدورات وصورة شهادة الثانوية العامة.
- العنوان: قطاع غزة - خانيونس، شارع البحر، خلف المحكمة الشرعية.