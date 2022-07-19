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وظائف شاغرة في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

19 يوليو 2022 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن إدارة مستشفى الخير تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة  التالية : ( أخصائي أشعة - أخصائي تحاليل طبية ) وذلك وفقاً لما يلي :

أولاً:  وظيفة أخصائي تصوير طبي ( أشعة )

تعلن إدارة مستشفى الخير عن احتياجها لأخصائي تصوير طبي وفقًا للشروط التالية :

1/أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التصوير الطبي ( أشعة ).

2/ أن يجيد اللغة الإنجليزية.

3/ خبرة لاتقل عن سنة.

4/ أن يكون حاصلًا على مزاولة المهنة.

5/ يجيد ويتقن عمل جميع فحوصات الأشعة.

6/ أن لايقل المعدل التراكمي عن 75%.

7/ أن يكون قادرًا على تحمل ضغوط العمل.

8/ أن يكون من محافظة خان يونس.

ثانياً:  وظيفة أخصائي تحاليل طبية

تعلن إدارة مستشفى الخير عن احتياجها لأخصائي تحاليل طبية ( رجال ) وفقًا للشروط التالية:

1/أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التحاليل الطبية.

2/ أن يجيد اللغة الإنجليزية.

3/ خبرة لاتقل عن سنتين.

4/ أن يكون حاصلًا على مزاولة المهنة.

5/ يجيد ويتقن عمل جميع الفحوصات والتحاليل الطبية.

6/ أن لايقل المعدل التراكمي عن 75 %.

7/ أن يكون قادرًا على تحمُّل ضغوط العمل.

8/ أن يكون من محافظة خان يونس.

طريقة التسجيل

-  سيكون استقبال الطلبات يوميًّا في مقر المستشفى من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً،  ابتداءً من غدٍ الأربعاء 20/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022.

- ملاحظة / يجب إحضار السيرة الذاتية + إحضار صورة الهوية وآخر شهادة وصورة المزاولة وصور الخبرات والدورات وصورة شهادة الثانوية العامة.

- العنوان: قطاع غزة - خانيونس، شارع البحر، خلف المحكمة الشرعية.

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