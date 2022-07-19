"حماس" تُشيد بمواقف مدير الأمن العام اللبناني

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالمواقف التي وصفتها بـ"المشرّفة" للمدير العام للأمن اللبناني، اللواء عبّاس إبراهيم، بخصوص "ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين، وتأكيده أنها وما فيها حقٌ لنا".

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنّ "هذه المواقف تؤكد عمق انتماء اللواء عبّاس القومي والوطني، وحبه الكبير والأصيل لفلسطين، وثبات مبادئه ووضوح رؤيته".

وشدّدت على أنّ "العدو الصهيوني ليس له أيّ حق في أراضينا المحتلة"، مؤكدةً "تمسك الحركة بحقوق شعبنا كافة".

ودعت "حماس" إلى "موقف وطني فلسطيني يرفض استيلاء الاحتلال على ثرواتنا، واعتداءه على ثروات لبنان الشقيق".

اللواء إبراهيم ألقى كلمة حول ترسيم الحدود خلال مشاركته في احتفال افتتاح نادٍ لكبار السن والمتقاعدين في بلدة "الوردانية"، بإقليم "الخروب" في محافظة جبل لبنان، قال فيها: "حقنا ليس الخط 29 ولا 23، بل هو فلسطين كلها، وهذه تسوية مؤقتة".

وأضاف أنّ "كل ما نمرّ به في لبنان مؤقت، ونحن على يقين أننا سنعيد فلسطين إلى أصحابها الحقيقيين، وهذه المياه فلسطينية، وليست إسرائيلية".

واستدرك: "بهذه المناسبة، أدعو الإخوة الفلسطينيين لإعلان موقف سياسي من هذا الموضوع، من أنّ ما يفاوض عليه لبنان مع العدو الاسرائيلي، ليس حقًّا للعدو، بل هو حقٌّ لنا".

المصدر / فلسطين أون لاين