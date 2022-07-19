منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الاحتلال للصحفي "أبو عرفة"

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال قوات الاحتلال الصحفي عامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب الإخبارية ووكالة قدس برس اليوم الثلاثاء بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال المنتدى في بيان له، إنّ الاحتلال يستمر في تنكره لكلّ الالتزامات والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، محاولًا بكل جهده حجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعتقل الاحتلال إلى جانب أبو عرفة 16 صحفيًّا دون ذنب ارتكبوه سوى ممارسة عملهم المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأعرب عن تضامنه التام مع الصحفي أبو عرفة، مُجدّدًا دعوته إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

وشدّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقّ فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، مُعبّرًا عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.

المصدر / فلسطين أون لاين