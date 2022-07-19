فصائل المقاومة تحذر من إقامة أي حلف عسكري مع الاحتلال في المنطقة

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، من إقامة أي حلف عسكري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وعبرت الفصائل عقب اجتماع لها في غزة، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لفتح المملكة العربية السعودية خطًا جويًا مع الاحتلال.

وشددت فصائل المقاومة على أن الرهان على الإدارة الأمريكية "رهان على سراب"، داعية لأن يكون هناك حراك دبلوماسي فلسطيني وعربي لمواجهة المخططات الصهيو أمريكية بالمنطقة.

ودعت الفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل من أجل رسم استراتيجية شاملة لمواجهة الاحتلال.

كما ودعت للتصدي للمشاريع الخطيرة بالمنطقة من خلال تضافر قوى المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين