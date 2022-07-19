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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

19 يوليو 2022 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
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مشهد من مباراة للزمالك والأهلي

ينتظر عشاق الكرة المصرية، بشغف، مباراة القمة بين نادي الأهلي، والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر.

ويواصل الفريقان الاستعدادات لخوض المباراة في بطولة كأس مصر، سيما وأن المباراة تحتاج وفق مدربون إلى تركيز شديد، سيما من نادي الأهلي، كونها أول بطولة قد يحصدها تحت قيادة المدرب الجديد ريكاردو سواريز.

وحول موعد المباراة، بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، فهي في الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين، التاسعة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت غرينتش.

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وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزي الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلي يأتي قبل الزمالك.

والأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلي.

المصدر / وكالات
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