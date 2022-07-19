مطلوب "سكرتيرة تنفيذية" للعمل في شركة للدعاية والإعلان

إعلان توظيف صادر عن شركة إبداع للدعاية والإعلان بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة سكرتيرة تنفيذية للعمل بالشركة بدوام كامل بمعدل سبع ساعات عمل يوميًّا ما عدا الجمعة .

شروط التسجيل

- حاصلة على مؤهل جامعي.

- أن يكون لديها خبرة في مجال السكرتارية.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب ميكروسوفت.

- إجادة صياغة المراسلات باللغة العربية.

- إعداد وعرض التقارير.

- الالتزام بدوام المؤسسة.

- لبقة في الحديث ومعاملة العملاء.

- أن يكون لديها مهارات اتصال وتواصل مع تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- يُفضّل أن تكون المتقدمة من سكان خانيونس .