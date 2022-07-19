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مطلوب "سكرتيرة تنفيذية" للعمل في شركة للدعاية والإعلان

19 يوليو 2022 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن شركة إبداع للدعاية والإعلان بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة سكرتيرة تنفيذية للعمل بالشركة  بدوام كامل  بمعدل سبع ساعات عمل يوميًّا ما عدا الجمعة .

شروط التسجيل

- حاصلة على مؤهل جامعي.

- أن يكون لديها خبرة في مجال السكرتارية.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب ميكروسوفت.

- إجادة صياغة المراسلات باللغة العربية.

- إعداد وعرض التقارير.

- الالتزام بدوام المؤسسة.

- لبقة في الحديث ومعاملة العملاء.

- أن يكون لديها مهارات اتصال وتواصل مع تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- يُفضّل أن تكون المتقدمة من سكان خانيونس .

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