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للمرة الـ 204.. هدم قرية العراقيب في النقب المحتل

19 يوليو 2022 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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الاحتلال هدم قرية العراقيب دون استجابة للنداءات الدولية

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب في النقب، جنوب فلسطين المحتلة عام 48، للمرة 204 على التوالي.

ووفق مصادر محلية، فإنّ جرافات الاحتلال أقدمت على هدم القرية، وشرّدت عائلات غالبية أفرادها من الأطفال والنساء، وتركتهم دون مأوى.

ووفق المصادر ذاتها، أخرجت قوات الاحتلال أهالي القرية عنوة، وسحبت الخيام بواسطة مركبات تابعة لها.

وهذا هو الهدم الثاني في أقل من شهر، حيث هُدمت القرية في 27 حزيران/يونيو الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي منذ مطلع العام الجاري.

وبدأت سلطات الاحتلال بهدم القرية لأول مرّة في صيف 2010، بعد أقل من 20 عامًا من عودة الأهالي المهجّرين قسرًا إليها، بعدما طُردوا منها عام 1951.

وتقع "العراقيب شمال مدينة بئر السبع، في صحراء النقب، وقد أُقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، وتُعدُّ واحدة من بين 51 قرية، لا تعترف حكومة الاحتلال بها.

ويسكن في قرية العراقيب 22 عائلة فلسطينية، تمتلك آلاف الدونمات من الأراضي، إلا أنّ سلطات الاحتلال لا تعترف بملكيّتهم لها.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مُقام منذ مئات السنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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