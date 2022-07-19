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الاحتلال يهدم منزلًا قرب مخيم عقبة جبر بأريحا

19 يوليو 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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الاحتلال يستمر في سياسة هدم المنازل كخطوة من خطوات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين (أرشيف)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا فلسطينيًّا قيد الإنشاء قرب مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أنّ تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال هدمت منزلًا يعود للمواطن علي كرشان من أريحا، قرب الشارع المحيط بمخيم عقبة جبر.

وتبلغ مساحة المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال 120 مترًا، بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحقّ المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثّق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكًا، أبرزها استشهاد (13) مواطنًا.

وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (27) منزلًا، فضلًا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، إلى جانب تدمير (83) منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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